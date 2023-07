The Legend of Zelda: Oracle of Ages e Oracle of Seasons sono disponibili su Nintendo Switch Online

Nintendo ha messo a disposizione degli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo due capitoli storici della serie Zelda, ovvero The Legend of Zelda: Oracle of Ages e Oracle of Seasons , entrambi giocabili attraverso l'emulazione Game Boy integrata nell'app dedicata.

Due Zelda paralleli e diversi

Zelda: Oracle of Ages e Oracle of Seasons

In The Legend of Zelda: Oracle of Ages, la terra di Labrynna è caduta nell'oscurità a causa di Veran, la maga delle Ombre, con il solo Link posto a ultima difesa del mondo. Dalla sua c'è il potere di piegare il tempo in modo da poter superare ostacoli e risolvere enigmi. Per esempio, se un fiume blocca il cammino del protagonista, tornare indietro nel tempo e muovere una pietra può modificare il corso dell'acqua.

Oppure, piantare un seme nel passato può portare ad avere un albero cresciuto nel presente e tutte queste soluzioni concorrono a creare un impianto di gioco veramente particolare e basato sulle modifiche allo spazio-tempo.

In The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, Link deve invece fermare il generale Onox e la distruzione che sta apportando alla terra di Holodrum, dove il ciclo della natura si è interrotto. In questo caso, per risolvere gli enigmi possiamo ricorrere al cambiamento delle stagioni: per esempio, trovando una piantina sotto un dirupo è possibile far arrivare la primavera e sfruttare il fiore che sarà spuntato per darsi la spinta e saltare più in alto, oppure di fronte a un lago possiamo passare all'inverno e attraversarlo camminando sul ghiaccio.

Dopo i 4 classici Sega Mega Drive del mese scorso, insomma, la raccolta di Nintendo Switch Online si arricchisce di due vere e proprie pietre miliari per Game Boy.