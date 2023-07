Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto a quota 12 milioni di copie vendute?

Si tratterebbe di un risultato davvero notevole, che dà ulteriore senso all'operazione vista di recente con Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections , versione rielaborata e ampliata del picchiaduro che è in arrivo da parte di Bandai Namco e la cui data di uscita potrebbe essere stata svelata di recente da un rivenditore per il 20 ottobre 2023.

La fonte non è chiara, ma può essere vista nel tweet riportato qui sotto, che mette in evidenza una notizia pubblicata da Bandai Namco facendo leva sui 12 milioni di copie vendute per il gioco action basato sulla celebre serie Naruto, comprensiva anche del seguito Boruto.

Sembra proprio che Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto sia un grande successo globale, considerando che le vendite pare abbiano raggiunto i 12 milioni di copie in tutto il mondo, secondo quanto riferito da Bandai Namco su una rivista giapponese.

Non abbiamo ancora una comunicazione diretta da parte di Bandai Namco, ma considerando il richiamo della serie in questione, che festeggia in questo periodo il 20° anniversario anche con l'arrivo di nuovi episodi dell'anime, non stentiamo a credere che l'ultimo capitolo uscito finora possa aver raggiunto 12 milioni di copie vendute, considerando anche la presenza su tutte le piattaforme.



Per porre le cose nella giusta prospettiva, questo dato porrebbe Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto al terzo posto tra i picchiaduro più venduti nella scorsa generazione, dopo Super Smash Bros. Ultimate e Mortal Kombat 11, e comunque posizionato particolarmente in vista anche se si considera tutte le generazioni in generale.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto propone una sintesi della storia di Naruto da rivivere in prima persona attraverso i vari combattimenti della serie, interpretandone i personaggi principali. Questo oltre ovviamente alle varie modalità multiplayer e alle altre alternative.