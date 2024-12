The War of the Worlds: Siberia si mostra in un primo trailer, è un'avventura sci-fi nella Russia dell'800

Dopo essere stato annunciato un po' di sfuggita alcuni mesi fa, The War of the Worlds: Siberia si mostra finalmente in un primo trailer di presentazione vero e proprio, che mostra qualcosa della storia e del gameplay di questo interessante action adventure dall'ambientazione particolare.

La peculiarità di The War of the Worlds: Siberia è il fatto di riprendere un classico della fantascienza come La Guerra dei Mondi di H.G. Wells e trasportarne il concetto nell'Impero Russo dell'800, dunque creando un contrasto molto particolare tra gli elementi fantascientifici e quelli storici.

Sviluppato da 1C Game Studios, The War of the Worlds: Siberia non ha ancora una data di uscita ma è stato annunciato per il momento su PC, con altre probabili piattaforme da comunicare in seguito, insieme a una finestra di lancio un po' più precisa.