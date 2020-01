The Witcher: lo spin-off Thronebreaker è disponibile su Nintendo Switch

Thronebreaker: The Witcher Tales, l'interessante spin-off delle avventure di Geralt di Rivia, è finalmente arrivato anche su Nintendo Switch.



Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo che combina esplorazione, narrazione, enigmi e particolari meccaniche di gioco basate sulle carte. Nel caso in cui siate interessati e scoprirne di più, ecco la nostra recensione di Thronebreaker: The Witcher Tales.



Thronebreaker racconta la storia della Regina Meve di Lyria e Rivia, veterana della guerra dei Regni Settentrionali. A fronte dell'imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta a impugnare le armi e intraprendere un duro viaggio di distruzione e vendetta.



Inclusi nel gioco possiamo trovare la colonna sonora, dei bozzetti e una mappa di Lyria. Thronebreaker: The Witcher Tales è stato adattato da Crunching Koalas, in collaborazione con CD Projekt Red. Thronebreaker: The Witcher Tales è disponibile su Nintendo eShop, ma è già presente anche su GOG.COM, Steam, PlayStation 4 e Xbox One.