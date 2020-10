TIM Wonder: fino a 50GB e minuti illimitati per cambiare operatore

A partire da oggi venerdì 2 ottobre 2020 è attiva l'iniziativa di TIM nota come TIM Wonder. Si tratta di una serie di nuove offerte, che cercano di convincere gli utenti a cambiare operatore per passare (ovviamente) ai lidi di TIM.



Le offerte sono naturalmente differenziate: a seconda dell'operatore di provenienza, TIM ha proposto diversi pacchetti, contenuti e prezzi. Tutti, comunque, sembrano ugualmente convenienti: e dunque li analizzeremo singolarmente. Se volevate passare a TIM, probabilmente questo è il momento giusto: perché sarà possibile ottenere minuti illimitati e fino a 50GB.



L'offerta TIM Wonder è disponibile per i clienti Ho Mobile e LycaMobile. Offre minuti illimitati, 50 GIGA di internet, TIM BASE e Chat e prevede un costo mensile di 9,99 euro. La nuova SIM richiederà invece un contributo di 25 euro, con 20 euro di traffico incluso e 5 euro di attivazione. Il primo mese è gratuito, infine l'attivazione può avvenire tranquillamente online.



TIM Wonder One è disponibile per i clienti dei seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile BT Enia Mobile, BT Italia, Coop, Coop Italia, Daily Telecom, Digi Mobil, Europe Energy, Fastweb, Green ICN, Intermatica, Spusu, Nextus, Nextus Telecom/NT Mobile, Noitel, Noitel Italia, NV Mobile, Optima Italia, Plintron Italia, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile, Welcome. A parità di minuti illimitati e di 50 GIGA, il prezzo di abbonamento mensile è fissato a 7,99 euro. Costi di attivazione e primo mese gratuito restano immutati, così come la presenza di TIM BASE e Chat.



Infine TIM Wonder Four, disponibile per i clienti di Vodafone, WindTre, Very Mobile, Noverca. Questo pacchetto propone 20 GIGA, minuti illimitati verso tutti TIM BASE e Chat, infine un prezzo di abbonamento mensile di 18,99 euro con il primo mese gratuito.