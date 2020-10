Amnesia: Rebirth: mostrato il primo video di gameplay

Frictional Games ha finalmente pubblicato il primo trailer di gameplay di Amnesia: Rebirth, la sua ultima fatica in uscita il 20 ottobre 2020, ossia tra poco più di due settimane.

Nel video possiamo vedere la protagonista Tasi Trianon girare dei corridoi bui e minacciosi di un luogo del deserto algerino davvero inquietante. Peccato che faccia una brutta fine a causa di una porta che non si è proprio voluta aprire. Capita quando si è i protagonisti di un gioco horror.

Leggiamo ora la descrizione ufficiale di Amnesia: Rebirth, come leggibile sulla sua pagina Steam:

Non puoi emettere un fiato. La creatura è dietro l'angolo. Il suo unico scopo: nutrirsi del tuo terrore. Ti rannicchi al buio, tentando di soffocare la paura e di far tacere quel che alberga in te.

"Ti conosco. So di cosa sei capace."

In Amnesia: Rebirth giochi nei panni di Tasi Trianon, una donna che si risveglia nel cuore del deserto algerino. Sono trascorsi giorni. Dove sei stata? Che cos'hai fatto? Dove sono gli altri? Ricostruisci il tuo viaggio, metti insieme i pezzi frammentari del tuo confuso passato: è la tua unica possibilità per sopravvivere allo spietato orrore che minaccia di divorarti.

"Non cedere alla rabbia, non cedere alla paura."

Il tempo è tuo nemico. Vesti i panni di Tasi e guidala attraverso le sue paure e i suoi tormenti più profondi. Mentre cerchi di attraversare il panorama desertico e abbandonato che ti si para davanti, dovrai anche fare i conti con le tue speranze, le tue paure e i tuoi rimorsi. E, ciononostante, continuare nel tuo percorso, un passo dopo l'altro, consapevole che non ci sia scampo dal fallimento.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Amnesia: Rebirth è il seguito ufficiale di Amnesia: The Dark Descent, uno dei più influenti giochi horror di sempre.