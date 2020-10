Fortnite: su PS5 una skin esclusiva, secondo i leaker

Fortnite Battaglia Reale approderà su PlayStation 5 e Xbox Series X non appena le console di nuova generazione saranno disponibili sul mercato: lo hanno promesso gli sviluppatori di Epic Games. Ciò che invece non avevano promesso è una skin esclusiva per PS5.



Ma pare che arriverà, secondo i leaker: e così i possessori di PlayStation 5, effettuando l'accesso a Fortnite Battaglia Reale, sbloccheranno un costume altrimenti inottenibile all'interno del gioco. Poi potranno utilizzarlo anche da PC, da Nintendo Switch o da Xbox, ma per ottenerlo sarà necessaria la nuova console Sony.



Il rumor arriva da Hypex, leaker che ha sbagliato pochissime volte le proprie previsioni da quanto il Battle Royale di Epic Games è approdato sul mercato. Le sue fonti anonime, in realtà, parlano anche di una skin esclusiva per le nuove console di Microsoft, ma quest'ultima (a differenza di quella per PlayStation 5) non è confermata.



Che aspetto avrà la skin di Fortnite esclusiva per la console next gen di Sony? Sarà a tema, almeno nei colori principali, oppure Epic Games opterà per una semplice reskin di qualche costume famoso? È presto per dirlo: per ora bisogna attendere. E magari potrete attendere completando le sfide della Settimana 6, disponibili da poche ore. Oppure sbloccando la skin di Wolverine, finalmente disponibile per i possessori del Pass Battaglia a pagamento.

Possible upcoming things via an Anonymous source: - @Fercho_UwU's "Ginger Renegade Raider" in Season 5 (CONFIRMED)

- Exclusive PS5 Skin (CONFIRMED)

- Exclusive XBOX S Skin (NOT CONFIRMED)

- @sharktoofs1 might get another style/skin, possibly "Giddy-Up Fishstick" (VERY UNLIKELY) — HYPEX (@HYPEX) October 1, 2020