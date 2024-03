TimeSplitters 2, spunta un video di gameplay del remake cancellato

Uno degli sviluppatori del remake di TimeSplitters 2 ha pubblicato un video di gameplay che mostra il gioco in azione con una serie di sequenze di gameplay. A quanto pare la build risale allo scorso giugno.

Il filmato conferma l'impostazione del progetto in stile battle royale free-to-play, con un design estremamente simile a Fortnite, ma poi come sappiamo a dicembre Free Radical ha chiuso i battenti e il titolo è stato cancellato da Embracer Group.

"Free Radical Design era un team pieno di creatività, ma ha finito per essere una delle tante vittime di un'industria a pezzi, in cui interi studi sono stati trattati alla stregua di meri ingranaggi sostituibili all'interno di una macchina senz'anima che guarda solo al valore delle azioni", ha dichiarato Kevin Ellis, ex quality assurance manager.