Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep ora è un gioco stand-alone, gratis su Epic Games Store

Tiny Tina's Assault on the Dragonkeep, l'espansione del 2013 di Borderlands 2, da ora è un gioco stand-alone per PS4, Xbox One e PC (Steam e Epic Games Store), rinominato per l'occasione Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands. Il gioco è disponibile al prezzo di 9,99 euro negli store digitali delle rispettive piattaforme ed è gratis su Epic Game Store per un periodo di tempo limitato..

Potrete riscattare gratuitamente il gioco su Epic Games Store a questo indirizzo fino a martedì 16 novembre. Una volta fatto sarà nella vostra libreria per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Si tratta di un'operazione sicuramente interessante e che ovviamente è stata pensata da Gearbox in vista di Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off di Borderlands a tema fantasy e ambientato nel gioco di ruolo inventato da Tiny Tina in arrivo nel 2022.

Ecco la descrizione ufficiale di Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands:

Distruggi scheletri, sconfiggi draghi e combatti contro golem giganti in Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands. Vivi l'amata avventura del 2013 da cui tutto ha avuto inizio in questa campagna ricca di fantasia, divertimento e montagne di bottino magico!

La regina è stata catturata e il suo regno è in pericolo: solo tu e i tuoi amici potere riportare la pace in questa terra incantata ed eccentrica. Apriti la strada tra insidiose foreste, lugubri cripte e temibili fortezze, ma fai attenzione: la tua avventura può cambiare nel giro di un istante a causa degli allegri e caotici capricci di Tina. Tuffati in quest'epica avventura in stile gioco da tavolo e preparati per il combattimento fantasy della tua vita!

Azione a portata di mano

Scegli il personaggio tra sei Cacciatori della Cripta unici, ciascuno con abilità personali e potenti build, per tuffarti subito in battaglie fantasy in singolo o co-op. Un mondo di avventura e pericolo

Con Tina come Bunker Master, la sorpresa è sempre dietro l'angolo! Preparati a tutto (specialmente a Mimic affamati e camuffati da casse del tesoro).

Sparatorie, Saccheggio e Magie

Sgomina qualsiasi nemico usando un vasto assortimento di potenti armi da fuoco mentre spari fulmini e palle di fuoco dalla punta delle dita con Mod granate magici.