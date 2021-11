Hextech Mayhem: A League of Legends Story per PC e Switch annunciato con trailer

Hextech Mayhem: A League of Legends Story è il nuovo runner musicale per PC e Nintendo Switch sviluppato da Choice Provisions, il team autore della serie BIT.TRIP. In uscita il 16 novembre, si mostra con un primo trailer.

Dopo la serie Netflix Arcane, ecco dunque un altro prodotto ambientato nell'universo di League of Legends, il popolarissimo MOBA di Riot Games.

"Hextech Mayhem: A League of Legends Story è un runner musicale con protagonista Ziggs, indimenticabile yordle ed esperto di hexplosivi", si legge nel comunicato ufficiale.

"I giocatori devono eseguire salti esplosivi e bombardamenti a tempo di musica per evitare ostacoli, disarmare nemici e accendere micce per scatenare divertenti ed esplosive reazioni a catena e raggiungere un'apoteosi confusionaria."

"I giocatori scateneranno un pandemonio nei vari quartieri di Piltover mentre sfuggono al famigerato scienziato guastafeste Heimerdinger, nell'assurda avventura di Ziggs per creare la bomba più grande mai vista a Runeterra!"

"Ulteriori dettagli sul gioco verranno rivelati il 16 novembre 2021 alle 17:00 durante una presentazione video di Riot Forge. Prima dell'evento verranno fornite informazioni su come collegarsi."

Non è finita qui: Hextech Mayhem: A League of Legends Story sarà disponibile a breve anche nel catalogo dei giochi gratuiti di Netflix su mobile.