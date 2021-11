NVIDIA DLSS: in Jurassic World Evolution 2 miglioramenti in 4K fino al 75%

Jurassic World Evolution 2, disponibile da oggi, porta finalmente a compimento la visone del primo capitolo, garantendo un'esperienza decisamente più profonda che gode anche del supporto per la tecnologia NVIDIA DLSS, in grado di aumentare le prestazioni fino al 75%, in modalità prestazioni, con le schede NVIDIA GeForce RTX.

Il DLSS in modalità performance rende Jurassic World Evolution 2 giocabile anche sulla NVIDIA GeForce RTX 2060

Parliamo nello specifico della risoluzione 4K che risulta giocabile su una GeForce RTX 2060 con 38.1 frame per secondo e sulla GeForce RTX 3060 che gode del massimo aumento prestazionale. Passando ai modelli superiori si parla di miglioramenti tra il 55 e il 60%, con la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti che arriva a un soffio dai 60 fps, con le impostazioni grafiche al massimo e DLSS in modalità prestazioni.

Hot Wheels Unleashed raggiunge framerate elevati su tutte le schede NVIDIA RTX grazie al DLSS

La scorsa settimana anche Hot Wheels Unleashed ha ricevuto un aggiornamento DLSS che ha permesso di aumentare le prestazioni in 4K fino al 50%, arrivando a garantire framerate elevati anche con una NVIDIA GeForce RTX 2060. Si parte infatti dai 95.6 fps del modello entry level, per arrivare a 248 della NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.