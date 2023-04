Tiny Tina’s Wonderlands e Star Ocean: The Divine Force non hanno più Denuvo, rimosso con delle patch

Square Enix e 2K Games hanno rimosso il sistema anti-tamper Denuvo rispettivamente da Star Ocean: The Divine Force e Tiny Tina's Wonderlands. Per 2K Games è il secondo gioco in una settimana che perde la controversa protezione dalla pirateria. L'altro è stato New Tales from the Borderlands un paio di giorni fa.

Denuvo viene accusato da più parti di peggiorare le performance dei giochi su PC, per questo viene mal visto dall'utenza. Oltre che per il fatto che spesso impedisce di avere da subito le copie piratate dei giochi più importanti.

Tiny Tina's Wonderlands è stato pubblicato a giugno 2022, mentre Star Ocean: The Divine Force a ottobre 2022. In pratica Denuvo è stato rimosso dopo meno di un anno da entrambi i giochi.

Square Enix non è nuova all'eliminazione di Denuvo dai suoi giochi. Solo recentemente lo ha tolto di mezzo da: The Diofield Chronicle, VALKYRIE ELYSIUM e TRIANGLE STRATEGY.

Anche Capcom recentemente ha rimosso Denuvo da alcuni suoi giochi: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e Resident Evil Village su tutti, mentre Warner Bros. lo ha tolto da Mortal Kombat 11.

Insomma, sembra sempre più che Denuvo venga usato per salvaguardare il lancio dei giochi, ma che sulla lunga distanza molti editori non abbiano alcun interesse a tenerlo.