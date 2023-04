Dead Island 2: ecco la polizza che paga ai vostri cari un viaggio a L.A. per la vostra veglia-zombie

Una compagnia assicurativa britannica sta offrendo una polizza sulla vita a tema Dead Island 2 che pagherà agli amici in lutto il viaggio a Los Angeles per una veglia a tema zombie. "Portate i vostri amici nella vera Los Angeles per una festa a base di cocktail in stile zombie prima che vada all'inferno", si legge nella descrizione dell'assicurazione. "Una veglia per porre fine a tutte le veglie, in tuo onore".

La compagnia di assicurazioni sulla vita Dead Happy, che offre una varietà di pacchetti di assicurazione (alcuni più bizzarri di altri come è chiaro), offre il pacchetto Dead Island 2 al prezzo di 8.000 sterline.

Il pacchetto copre le spese funerarie e il viaggio alcolico, insistendo sul fatto che "dovremmo morire tutti in modo responsabile". Dead Happy chiarisce però che non può costringere gli amici di qualcuno a recarsi a Los Angeles e che il pacchetto Dead Island 2, così come le altre offerte della società, sono solo desideri: potreste spendere 8.000 sterline e poi nessuno potrebbe presentarsi.

Sebbene alcuni dei pacchetti, chiamati Deathwishes, siano abbastanza semplici, come lasciare denaro per un'associazione di beneficenza o saldare i debiti, altri sono piuttosto bizzarri. Tra questi, vi è anche la possibilità di pagare per spedire le proprie ceneri nello spazio o farsi realizzare una statua di bronzo.

Se doveste avere una veglia a tema videoludico, quale videogioco o saga scegliereste?

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Dead Island 2.