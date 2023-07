Total War: Pharaoh, un video gameplay mostra meccaniche e meteo dinamico

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo video diario degli sviluppatori dedicato a Total War: Pharaoh , che mostra alcune sequenze di gameplay tratte da una build pre-alpha e dettaglia alcune meccaniche di gioco e funzionalità dello strategico ambientato in Egitto.

Il meteo dinamico influenza le battaglie

Come apprendiamo dal filmato, una delle novità di Pharoh sarà la presenza di un sistema di meteo dinamico, con la conseguenza che fenomeni con pioggia, nebbia e tempeste di sabbia potrebbero influenzare le unità in campo in vari modi e i giocatori potrebbero dover ritoccare le loro strategie.

Ad esempio, la pioggia potrebbe causare zone con fanghiglia che ostacolano le unità che usano i carri pesanti, il che potrebbe rivelarsi uno svantaggio o un vantaggio del giocatore a seconda dei casi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Total War: Pharaoh sarà disponibile su PC durante il mese di ottobre 2023, con una data di uscita precisa che verrà svelata nelle prossime settimane.

Il gioco è ambientato nell'antico Egitto durante la sua ultima età dell'oro e segue gli eventi drammatici che minacciano la sua distruzione. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato dello strategico di Creative Assembly.