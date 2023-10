Transformers: EarthSpark - In missione disponibile da oggi su PC e console

Outright Games e Hasbro hanno annunciato il lancio odierno di Transformers: EarthSpark - In missione per PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Per festeggiare è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio , che trovate qui di seguito.

Transformers: EarthSpark - In missione è un'avventura d'azione con protagonista Bumblebee. Racconta una storia inedita che vede come antagonista il Dottor Meridian, conosciuto anche come Mandroid. Nel gioco si dovranno esplorare tre grandi biomi e svolgere le missioni ricevute dai Terran, sostanzialmente i primi Transformers nati sulla Terra che sono il fulcro dell'intera serie animata, visibile su Netflix. Tra i personaggi presenti nel gioco ci saranno Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp.

Transformers: EarthSpark - In missione è pensato per giocatori di tutte le età e consente di regolare il livello di difficoltà in modo che sia giocabile da tutti. Ha anche diverse opzioni di accessibilità, pensate per migliorare la fruizione.

Stephanie Malham, COO di Outright Games, ha dichiarato: "Siamo davvero felici di poter finalmente offrire TRANSFORMERS: EARTHSPARK - IN MISSIONE a una fanbase tanto fedele e appassionata. Vogliamo che diventi l'esperienza definitiva dei TRANSFORMERS per chiunque ami questi personaggi e il loro universo, indipendentemente dall'età. Non vediamo l'ora di scoprire in quali avventure i nostri giocatori porteranno Bumblebee e siamo profondamente grati ai nostri amici e partner di Hasbro per averci aiutato a creare questo nuovo e incredibile videogioco."

Eugene Evans, vicepresidente senior Digital Strategy and Licensing di Hasbro, ha dichiarato: "In Outright Games vantano una grande esperienza nel settore dell'intrattenimento per famiglie e siamo davvero felici di aver potuto collaborare con loro in questo nuovo progetto. TRANSFORMERS: EARTHSPARK - IN MISSIONE è una riproduzione davvero fedele della serie animata che molte generazioni di fan dei TRANSFORMERS hanno imparato ad amare nel corso dell'ultimo anno. Non vediamo l'ora che possano immergersi nel gioco e scoprire tutto quello che ha da offrire!"