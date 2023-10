Battlefield 2042 è free to play fino al 16 ottobre 2023 su Steam: ecco il link

Cosa è successo a Battlefield 2042

Battlefield 2042 include anche mezzi aerei

Ricordiamo che Battlefield 2042 è stato pubblicato nel novembre 2021. Al lancio, però, il gioco soffriva di molti problemi, compresi bug e glitch, ed è stato fortemente criticato dai giocatori. Ancora adesso la media dei voti è bassa, con un 40% di voti positivi per il totale e un 53% di voti positivi per le recensioni recenti. Inizialmente però la media era molto più bassa.

Nel corso del tempo DICE ed EA hanno lavorato per migliorare il gioco. Questa è chiaramente una buona occasione per vedere se il lavoro fatto fino a questo punto può soddisfarvi oppure se ancora non è il gioco che fa per voi.