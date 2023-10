Super Mario Bros. Wonder, il preorder Amazon dell'esclusiva Switch è disponibile per ancora 7 giorni

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine di Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch, la cui data di uscita è fissata al 20 ottobre 2023. Manca quindi una sola settimana rispetto al momento della scrittura di questa notizia. Per assicurarvi di avere il gioco al lancio, potete fare l'ordine a prezzo minimo garantito, attualmente fissato a 59.98€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione a prezzo minimo garantito significa che facendo l'ordine ora si pagherà il prezzo più basso apparso sulla pagina prodotto tra oggi e il momento della spedizione. In caso di sconti, in altre parole, questi saranno applicati in automatico alla vostra prenotazione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Super Mario Bros. Wonder è un nuovo gioco di piattaforme 2D. Dopo una decina di anni, Super Mario torna in un nuovo gioco completamente 2D con anche la presenza della modalità cooperativa e la possibilità di controllare altri personaggi, come Luigi, Peach, Daisy, Toad e Yoshi. Inoltre, ci saranno nuovi poteri e capacità da utilizzare.