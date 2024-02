Turbo Golf Racing: annunciato periodo di uscita e versione PS5 del mix tra Rocket League e golf

Un po' Mario Kart, un po' Rocket League

Per chi non lo conoscesse, Turbo Golf Racing è un gioco sportivo arcade frenetico, dove guideremo delle automobili dotate di turbo per colpire e mandare in buca delle gigantesche palline da golf, nel mentre competiamo contro altri giocatori su piste originali e fantasiose.

Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Turbo Golf Racing pubblicato lo scorso anno, dove vi abbiamo spiegato che, nonostante la natura derivativa, l'arcade realizzato da Hugecalf Studios mostra un carattere ben definito, rivelandosi un gioco di corse divertente ma anche molto tecnico.