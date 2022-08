Turbo Golf Racing, abbiamo provato la declinazione golfistica di Rocket League

Prendiamo ad esempio il caso di Turbo Golf Racing, un gioco di corse arcade sviluppato da Hugecalf Studios che prende in prestito la fisionomia del ben più noto Rocket League per declinarla ai campi da golf. Non stiamo certamente parlando di un campione d'originalità, ma siamo realmente sicuri che il filone delle macchinine che colpiscono i palloni per centrare un bersaglio sia stato adeguatamente esplorato dalla sola Psyonix? E se ci fosse spazio per altri giochi di questo tipo, lontano dai quattro angoli di un campo da calcio?

Nel vocabolario dei giocatori, almeno di quelli che tendono a sfogliare le pagine web dei siti specializzati, è recentemente spuntato un aggettivo nuovo di zecca, utilizzato per descrivere come un difetto la propensione di una particolare esperienza a trarre un buon numero delle sue componenti ludiche da produzioni già attualmente presenti sul mercato. Quando si parla di un videogioco "derivativo", lo si fa di solito per sottolineare come esso non riesca ad apportare nulla di originale all'evoluzione del suo genere di riferimento, reiterando sommariamente cose già viste e riviste. Ma essere derivativi... è davvero così terribile?

Apparentemente caotico, squisitamente tecnico

Il traguardo della gara, la buca alla fine del campo da golf

Avevamo avuto modo di parlarvi di Turbo Golf Racing già nel mese di maggio, ma a ridosso dell'uscita del gioco su Steam in Accesso Anticipato e su sistemi della famiglia Xbox tramite Game Preview e Game Pass, può essere prezioso passare in rassegna qualità e difetti della build che a partire da domani sarà presente nei negozi digitali di entrambe le piattaforme. Almeno formalmente, il titolo edito da Secret Mode non è altro che un gioco di corse, in cui l'obiettivo è quello di arrivare prima degli avversari a un traguardo che qui è rappresentato dalla buca posta al centro del green alla fine del percorso. Un po' come nel golf, vince chi prima mette in buca la propria pallina, dimostrandosi il più abile a schivare gli ostacoli e a sfruttare incrementi di velocità, scorciatoie e piattaforme turbo lungo il tragitto.

L'esperienza di gioco è immediata e divertente, anche se in prima battuta si fa fatica a comprendere adeguatamente come funzioni la fisica del pallone, col risultato che le prime partite ci hanno visti arrivare in ultima posizione con la sfera incagliata in qualche banco di sabbia.

Non è mai facile infatti determinare con precisione dove andrà la palla una volta colpita, anche se una sottilissima linea che appare quando ci si avvicina a essa ne suggerisce la traiettoria. Dopo qualche sonora sconfitta, abbiamo però intravisto in Turbo Golf Racing quelle sottili sfumature che rendevano squisitamente tecnico il gameplay di Rocket League, sebbene a una prima occhiata potesse sembrare caotico e confusionario.

Round dopo round abbiamo finalmente capito come imprimere una direzione precisa al pallone e, a quel punto, sfruttare a nostro vantaggio tutti i bonus disseminati per il percorso è stata una passeggiata. Ad esempio, riuscire a centrare uno degli anelli sospesi sopra la mappa può rivelarsi cruciale per la vittoria, dato che quando se ne colpisce uno la palla viene proiettata a grande distanza. Alla fine, vince solamente chi riesce a spedire più spesso la sfera negli anelli, ma anche chi riesce a scovare scorciatoie nascoste collezionando nel frattempo una copiosa riserva di velocità extra grazie ai sentieri illuminati che ricaricano il turbo. Tutto molto più semplice a dirsi, piuttosto che a farsi.