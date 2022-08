AEW: Fight Forever, primo teaser trailer in attesa del gameplay

AEW: Fight Forever è stato presentato con un primo teaser trailer da Yuke's e THQ Nordic, in attesa di un video di gameplay che mostrerà il titolo in azione e arriverà il 12 agosto, nel corso del THQ Showcase.

Svelato a maggio, AEW: Fight Forever è il nuovo gioco di wrestling dagli autori della serie Raw Vs. Smackdown, che come sappiamo hanno abbandonato il franchise dopo le polemiche relative a WWE 2K20.

"Una delle prime cose che ho fatto dopo aver firmato con AEW è stato chiedere a Tony Khan di aiutarci a mettere insieme il miglior team del mondo e creare così il miglior gioco di wrestling di sempre", ha dichiarato l'ex campione Kenny Omega.

"Be', penso che abbiamo messo a segno una finisher perfetta siglando un accordo di produzione e distribuzione con THA Nordic per AEW: Fight Forever. Il brand THQ è stato per molto tempo sinonimo di giochi di wrestling e non ci sono partner più qualificati per portare il nostro titoli a milioni di fan in tutto il mondo."

Si sono detti felici della collaborazione anche Yukinori Taniguchi, CEO e presidente di Yukes, nonché Reinhard Pollice, executive producer presso THQ Nordic. L'obiettivo è quello di realizzare un'esperienza di wrestling in grado di far compiere all'intero genere un sostanziale passo in avanti.