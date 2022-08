Elden Ring batte GTA 5: 3,4 miliardi di visualizzazioni su YouTube nei primi due mesi

Elden Ring ha battuto nientemeno che GTA 5 su YouTube, totalizzando ben 3,4 miliardi di visualizzazioni nei primi due mesi e segnando uno dei lanci di maggior successo di sempre sulla piattaforma.

Dopo aver superato FIFA 22 come gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2022, Elden Ring è dunque riuscito a togliersi un'altra grande soddisfazione, imponendosi come uno dei titoli più visti su YouTube.

Andando a guardare i numeri, sembra che il nuovo soulslike di FromSoftware abbia staccato di parecchio i suoi concorrenti, con Grand Theft Auto V che non è riuscito a spingersi oltre gli 1,9 miliardi di visualizzazioni.

Seguono Red Dead Redemption 2 con 1,4 miliardi di visualizzazioni, Super Mario Odyssey con 828 milioni di visualizzazioni, The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 638 milioni e The Elder Scrolls V: Skyrim con "appena" 456 milioni di visualizzazioni.

Tornando a Elden Ring, i boss più caricati su YouTube sono stati nell'ordine Margit, Malenia, Godrick, Radahn e la Sentinella dell'Albero, mentre le classi più popolari risultano essere samurai, eroe, disgrazieto, astrologo e guerriero.