Tastiere da gaming: come scegliere le migliori

In questo articolo proveremo dunque a darvi tutte le informazioni necessarie a un acquisto più consapevole della vostra tastiera da gaming, che potrete usare su PC ma che vi consigliamo di tenere in considerazione anche come alternativa al controller su console , specie in alcuni generi come gli sparatutto in prima persona (FPS), e gli strategici in tempo reale (RTS). Seguiteci, dunque, che c'è molto di cui parlare.

Quando si parla di gaming su PC si deve tenere in considerazione anche una periferica di cui il giocatore console raramente ha bisogno. Parliamo ovviamente della tastiera , che insieme al mouse rappresenta il sistema di input preferito dai pcisti più convinti. A casa e al lavoro di solito usiamo quella che capita: se i tasti funzionano tutti, non ci serve altro. In realtà anche nell'uso di tutti i giorni servirebbe prestare più attenzione alla nostra keyboard, ma è per giocare che le caratteristiche di questo hardware diventano più rilevanti.

Form Factor

ASUS ROG Strix Scope RX nella versione tenkeyless con supporto per il polso

La prima cosa da scegliere in una nuova tastiera è il suo Form Factor: le dimensioni, le soluzioni ergonomiche, il materiale, ecc.

Dimensioni

Partiamo proprio dalle dimensioni. In questo ambito le preferenze personali la fanno da padrone, visto che si può optare per una tastiera QWERTY con oltre 100 tasti, oppure per una "tenkeyless" senza tastierino numerico, TKL in gergo. Esistono anche modelli modulari, dove il tastierino può essere staccato e riposizionato. Sta a voi decidere, anche in base a quanto spazio avete nella vostra postazione.

L'ultima tendenza sembra puntare verso una progressiva riduzione delle tastiere e oggi si trovano soluzioni che tendono a perdere qualsiasi spazio vuoto tra i tasti, come le miniTKL o keyboard con ancora meno pulsanti, ad esempio quelle prive di tasti funzione (gli F1-F12 per intenderci).

In generale la decisione da intraprendere è strettamente legata alle vostre preferenze e necessità: magari l'uso primario è per esigenze d'ufficio e quindi avere un layout completo comprensivo anche di tasti multimediali può fare al caso vostro; oppure siete giocatori di MMOG e MOBA e avere dei pulsanti programmabili per macro può essere essenziali per risultare competitivi. O, ancora, siete soliti alternare il lavoro con il gaming e avere una seconda tastiera molto compatta da posizionare al volo con un orientamento specifico nel momento in cui iniziate a giocare, può essere fondamentale per le vostre esigenze.

Ergonomia

Le possibili soluzioni che vanno a migliorare l'ergonomia di una tastiera sono la presenza di tasti gommati, principalmente i WASD, o un poggiapolsi in grado di fare la differenza nel momento in cui si affrontano lunghe maratone di gioco o, anche solo si è soliti stare al computer per ore a scrivere un determinato documento o compilare un foglio Excel. Anche la presenza o meno del tasto Windows rientra in queste opzioni, visto che premerlo al momento sbagliato può essere deleterio.

Resistenza ad agenti esterni

Acqua, polvere, residui di cibo e di bevande. Utilizzando la tastiera anche durante i nostri snack o per lunghi periodi di tempo, il rischio di danneggiarla con qualche agente esterno è sempre dietro l'angolo. Scegliere un modello resistente alla polvere e all'acqua, con una certificazione IP elevata, assicura che il dispositivo sia ben protetto da fuoriuscite e polvere, permettendo di ottenere maggiore durata nel tempo e quindi più possibilità di sfruttare a lungo quanto investito per acquistarlo.

Materiali

I materiali più comuni per le tastiere sono plastica e metallo. Quelle in plastica sono più leggere ed economiche, le seconde sono più pesanti ovviamente, ma possono resistere a sollecitazioni maggiori. Per la plastica, le tastiere in ABS sono generalmente più resistenti e durevoli, ma comunque meno solide di quelle in metallo.