Turok 3: Shadow of Oblivion rinviato di pochi giorni, ecco la nuova data di uscita su PC e console

Nightdive Studios ha comunicato il rinvio di Turok 3: Shadow of Oblivion, che fortunatamente è di poco più di un paio di settimane. La versione rimasterizzata dello sparatutto in prima persona non sarà più disponibile dal 14 novembre come precedentemente indicato, con la nuova data di uscita fissata al 30 novembre su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Lo studio non ha spiegato i motivi dietro al rinvio, per quanto supponiamo sia come al solito per dare maggiore tempo agli sviluppatori per apportare gli ultimi ritocchi e garantire un'esperienza quanto più possibile rifinita per i giocatori.

Tuttavia, come segnala Destructoid, in realtà la causa potrebbe essere stata un piccolo intoppo in fase di certificazione su console PlayStation. Pochi giorni fa il lead engine designer Samuel Villarreal ha pubblicato su X | Twitter un post in cui afferma che la certificazione su PS4 è fallita a causa di un crash individuato in condizioni davvero molto specifiche. Per la precisione il problema si manifesta solo in un determinato livello, solo su PS4 Pro e solo quando si usa la risoluzione 4K, e dunque è comprensibile che sia passato inosservato agli sviluppatori. Il problema a quanto pare è stato già risolto, ma questo intoppo potrebbe aver scombussolato i piani per la pubblicazione.