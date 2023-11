GTA 6: per il CEO di Take-Two i videogiochi costano troppo poco per quello che offrono

Per Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, i videogiochi costano troppo poco per quello che offrono. La mente vola subito a GTA 6, di cui sarà mostrato il primo trailer il prossimo dicembre, e alle voci sul prezzo del gioco. In realtà si tratta soltanto dell'ennesimo capitolo su di una questione dibattuta da sempre nel mondo dei videogiochi.