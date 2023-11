Delta Force: Hawk Ops, un video gameplay ricco di adrenalina mostra la modalità Estrazione

Basato sulla versione pre-alpha del gioco, nel video possiamo vedere scontri a fuoco serrati e una panoramica di location all'aperto e al chiuso e dell'arsenale a disposizione dei giocatori. Hazard Operation è una delle due modalità confermate al momento il gioco. Durante i match i giocatori dovranno fare gruppo e affrontare un altro team e nemici controllati dall'IA, che dunque propongono un mix di missioni PvE, scontri in PvP con una spolverata di eventi casuali che offrono un pizzico di imprevedibilità ogni volta.

Gli sviluppatori di TiMi Studios hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Delta Force: Hawk Ops che mostra alcune sequenze della modalità Estrazione chiamata "Hazard Operation" e i momenti salienti dei playtest che si sono svolti recentemente in Cina.

Il reboot di una serie storica

Con l'obiettivo di dare nuova vita alla serie sparatutto Delta Force, Delta Force: Hawk Ops è uno sparatutto tattico in prima persona free-to-play attualmente in sviluppo per PC (Steam ed Epic Games Store), console PlayStation e Xbox, e dispositivi mobile iOS e Android.

Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita certa scolpita nella pietra, ma dal video pubblicato oggi sembrerebbe a un buon punto nello sviluppo, quindi un possibile lancio nel 2024 sembrerebbe un'ipotesi da non scartare.