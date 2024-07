Un nuovo Mega Man è sempre nei pensieri di Capcom, che la considera una delle serie di maggior valore

Nel corso del recente meeting finanziario della casa di Osaka, è stato riferimento chiaramente che Mega Man è ancora considerata una delle "proprietà intellettuali di maggior valore" per Capcom, la qualche pensa costantemente a come creare nuovi giochi al riguardo.

Negli ultimi anni ci sono state varie raccolte e riferimenti vari al riguardo, ma di fatto l'ultimo capitolo vero e proprio della serie risale al 2018 con Mega Man 11 . Da allora, la serie è rimasta praticamente ferma in termini di nuove evoluzioni, ma questo non significa che sia stata abbandonata del tutto.

Nonostante sia scomparso dalle scene da un bel po' di tempo, sembra che Mega Man continui a rimanere nei pensieri di Capcom , che considera la serie in questione una di quelle dotate di maggior valore nel ricco portfolio della compagnia.

Anche il pubblico lo attende

A questo riguardo, Capcom ha fatto riferimento anche alle recente "Super Elezioni" che ha indetto presso il pubblico, ovvero il sondaggio rivolto agli utenti dal quale sono emerse alcune informazioni sulla popolarità delle serie e dei personaggi della compagnia.

Un'immagine di Mega Man X Legacy Collection 2

Come abbiamo visto, dal sondaggio è emerso a sorpresa che Devil May Cry risulta essere il gioco Capcom preferito, ma anche Mega Man si è piazzato bene.

In particolare, la serie si è piazzata seconda tra quelle che i giocatori vorrebbero veder tornare con un seguito o comunque un nuovo gioco e si è piazzata piuttosto in alto anche nella classifica dei remake più desiderati.

Inoltre, pare che Mega Man sia per molti la prima serie Capcom giocata dagli utenti, cosa che ha spinto la compagnia a prendere ulteriormente in considerazione il franchise per un possibile ritorno.