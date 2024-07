Unending Dawn si mostra al ChinaJoy, ecco un video gameplay del souls-like in stile anime in Unreal Engine 5

C'è del potenziale?

La presentazione sembra confermare le impressioni dal primo trailer di Unending Dawn visto ad aprile, con il gioco che propone un'ambientazione dark fantasy medievaleggiante in stile anime, con dinamiche di gameplay che sembrano attingere anche da Sekiro: Shadows Die Twice, con in particolare un focus importante sul saper leggere i pattern nemici per eseguire dei fulminei parry. Inoltre, come in Genshin Impact, è possibile cambiare in qualsiasi momento il personaggio controllato in campo. Nel filmato vediamo due guerriere, una armata di spada e l'altra di una lunga lancia, ognuna con il proprio set di attacchi personale.

Purtroppo il filmato conferma anche che il gioco è in uno stadio ancora acerbo. Infatti, possiamo vedere delle animazioni ancora abbastanza rozze e un framerate non proprio solidissimo (ma qui forse la colpa è più della registrazione), segno che probabilmente lo sviluppo è ancora ben lontano dalla conclusione. Del resto, Unending Dawn al momento non ha ancora una finestra di lancio, con lo sviluppo che prosegue su PS5 e dispositivi mobile iOS e Android.