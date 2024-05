V Rising, Solo Leveling o Indika? Cosa giocherete questo weekend?

Al comando di un vampiro che si risveglia da un sonno secolare, indebolito dal lungo digiuno e privato dei suoi poteri come dei suoi ricordi, dovremo lottare per ricostruire il nostro regno del terrore e gestire le tante risorse ottenute lungo il cammino per la creazione di vari oggetti.

Cosa giocherete questo weekend? Le ultime uscite includono titoli come V Rising, Solo Leveling:ARISE e Indika , e quale momento migliore di un bel weekend per affrontare una o più di queste esperienze?

A caccia di demoni o in loro compagnia

Una mossa speciale di Solo Leveling:ARISE

Basato sul webtoon di successo realizzato dall'autore coreano Chugong, Solo Leveling:ARISE si pone senza dubbio come uno dei mobile game più attesi di questo periodo, ma oltre a iOS e Android è possibile scaricare il gioco gratuitamente anche su PC.

La storia è quella di Sung Jinwoo, un giovane e inesperto cacciatore di mostri che un giorno viene mandato ad affrontare una missione che si rivela estremamente difficile, sfociando in un sanguinoso massacro. Misteriosamente, però, il ragazzo sopravvive: dentro di lui si è risvegliata una forza che gli permette di... salire di livello.

Proprio come in un videogioco, a maggior ragione in un videogioco, il protagonista di Solo Leveling:ARISE potrà dunque cimentarsi con incarichi man mano più complessi e diventare sempre più forte, nell'ambito di un'esperienza action RPG con elementi gacha di cui vi parleremo a breve in maniera approfondita.

Se è vero che c'è chi i demoni li combatte, in Indika ne avremo uno per amico, per così dire. L'originale avventura sviluppata da Odd Meter ci mette infatti nei panni di una suora che scopre di poter comunicare con il diavolo e decide di partire per un viaggio che la porterà alla scoperta del mondo che si cela oltre le mura del suo convento.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Indika, il risultato finale è un prodotto magari di nicchia ma davvero originale, supportato da una trama molto curata e affascinante, ricca di temi interessanti e caratterizzato da uno stile eccellente.

Peraltro nei giorni scorsi sono usciti anche Animal Well e Little Kitty, Big City, ma magari dedicherete questo fine settimana a un recupero eccellente dal vostro sconfinato backlog. Insomma, cosa giocherete?