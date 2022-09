Valkyrie Profile: Lenneth, data di uscita rinviata per il porting su PS5 e PS4

Tramite il profilo Twitter ufficiale di Valkyrie Elysium, Square Enix ha comunicato che la data di uscita del porting per PS5 e PS4 di Valkyrie Profile: Lenneth è stata rinviata al 22 dicembre 2022 per permettere agli sviluppatori di migliorare la qualità del gioco.

In precedenza il lancio era fissato per il 29 settembre, ovvero in concomitanza con il debutto dello spin-off action Valkyrie Elysium. Tra l'altro Valkyrie Profile: Lenneth è uno dei bonus per gli acquirenti dell'edizione Digital Deluxe. Ovviamente anche nel loro caso sarà necessario attendere fino al 22 dicembre.

Le versioni PS5 e PS4 di Valkyrie Profile: Lenneth sono dei porting dell'originale per PSP uscito nel 2006, che era a sua volta era una versione aggiornata del Valkyrie Profile uscito su PS1 nel 1999. Questa riedizione includerà i salvataggi rapidi, la funzione "Rewind" e la possibilità di scegliere tra vari preset grafici. Oltre che incluso nella Deluxe Edition di Valkyrie Elysium, il gioco sarà acquistabile separatamente. Il prezzo in Giappone sarà di 2.750 yen che equivalgono a 19,78 euro.