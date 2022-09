La NVIDIA RTX 4090 di Galax è talmente enorme che richiede uno stick di supporto

La NVIDIA RTX 4090 è una scheda video gigantesca, su questo non ci piove, ma la versione custom prodotta da Galax è talmente grossa da richiedere uno stick di supporto, agghindato per l'occasione con luci RGB sbrilluccicose e un nome altisonante: Dark Obelisk.

Le specifiche della NVIDIA RTX 4090 parlano chiaro: ci troviamo di fronte a un mostro di potenza, ma al contempo si tratta di una GPU tutt'altro che compatta, capace anzi di occupare quattro slot e di consumare una quantità enorme di energia.

Ebbene, Galax ha risolto il problema del peso e delle dimensioni introducendo appunto uno stick di supporto che si collega al lato della scheda per evitare che crolli, sebbene in teoria sia fissata non solo allo slot PCI-Express ma anche al case con alcune viti.

Per quanto concerne invece l'annoso dilemma della dissipazione del calore, la GPU in questione è equipaggiata con un sistema di raffreddamento che utilizza tre ventole da 102 millimetri di diametro allo scopo di soffiare aria fredda sui chip.