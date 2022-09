84: il bar segreto diventato mecca dei fan Nintendo a Tokyo

Sono appena entrato nel bar 84 , uno dei luoghi più esclusivi di Tokyo, diventato negli anni un punto di ritrovo per creatori di videogiochi e artisti giapponesi, tra cui vere leggende nell'industria dei videogiochi e dello spettacolo. Proprio per questo è così segreto: per sapere dove si trova ed essere ammessi bisogna essere dei membri, oppure conoscere qualcuno che possa introdurvi. Nel mio caso, è stato il mio collega e amico Alexey a svelarmi il segreto.

Tra le strade di Shibuya a Tokyo c'è una piccola porta nascosta. Non c'è nessun cartello all'esterno, e non c'è niente che la rende diversa da qualsiasi altra porta nella zona. Ma quando la si apre, si viene accolti da una melodia familiare ai fan di Zelda: il classico jingle di quando si scopre un segreto.

La nascita del bar

Chokan, il gestore del locale

Chokan è un ex dipendente Nintendo, che tra gli anni '80 e '90 aveva lavorato a tutta una serie di giochi per console. "Per i primi dieci anni in Nintendo ho lavorato come programmatore software", mi ha raccontato il gestore davanti a una birra. "Gli ultimi due anni li ho passati invece al Super Mario Club, che era una divisione di Nintendo creata nello specifico per il debugging e il testing dei giochi. Dopo questo periodo mi sono trasferito a Tokyo dove ho guidato un'azienda di consulenza e testing". Quest'azienda si chiamava Sarugakucho, e ha permesso a Chokan di contribuire ai giochi più disparati: da Ninja Gaiden e Space Channel 5, passando per Chibi-Robo.

In questi anni ha avuto l'occasione di conoscere e stringere rapporti con numerosi colleghi in Nintendo e sviluppatori di altre aziende. Nel gennaio del 2014, Chokan ha avuto un'illuminazione alquanto particolare: "Ho sentito la voce di Dio", racconta senza la minima ombra di ironia. "Mi ha suggerito lui di aprire questo posto: è stata un'idea improvvisa, e ho deciso di farlo anche se non avevo nessuna esperienza nell'ambito della ristorazione". Si pensa che il significato della parola "Nintendo" sia il motto "lascia la fortuna al cielo", ma in questo caso è proprio il cielo che ha deciso quale sarebbe stato il destino di Chokan.

All'inizio del 2015, un anno dopo quella famosa rivelazione, Chokan apre finalmente il bar 84. L'intenzione fin dall'inizio non era quella di aprire un semplice locale al pubblico, ma creare un posto che fosse diverso da qualsiasi altro, e in cui accogliere colleghi e amici nell'industria dei videogiochi: lì potevano parlare di lavoro e di giochi ovviamente, ma anche di qualsiasi altra cosa, senza il timore di essere riconosciuti da otaku appassionati, e senza il rischio che le loro conversazioni potessero essere ascoltate e spifferate in giro. "E' stato molto difficile avviare l'attività, ma l'idea di creare un posto unico al mondo mi ha dato la carica per continuare", racconta Chokan.