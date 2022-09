Potion Permit, la recensione del life sim che guarda a Stardew Valley

Lo studio indipendente indonesiano MassHive Media - già autore del RPG a turni Azure Saga: Pathfinder, pubblicato quattro anni fa - è stato tra i protagonisti dello scorso Wholesome Direct 2022 con il trailer di Potion Permit. Azzeccatissimo per i toni rilassati dell'evento, Potion Permit ci aveva da subito interessati grazie alla sua deliziosa pixel art e al suo tema non banale: protagonista è una farmacista in erba e per proseguire nella nostra carriera dovremo combattere mostri, trovare la giusta cura per i malati e guadagnarci la fiducia degli abitanti di Moonbury.

Esplorando le verdi distese isolane alla ricerca di ingredienti per le pozioni , scopriremo che alcune piante si sono estinte, e troveremo degli strani crateri che rigurgitano un misterioso liquido viola. È evidente che sia accaduto un vero e proprio disastro, e questa è la ragione per cui le conversazioni iniziali con gli abitanti sono spesso fredde e distaccate: sull'isola si respira una forte diffidenza nei confronti di chiunque provenga dalla capitale. Bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare il nostro valore, cominciando con Rue, la figlia del sindaco, malata e bisognosa di cure.

Dopo un breve editor per costruire l'estetica del nostro personaggio, assistiamo alla conversazione tra il capo della Medical Association della capitale di un mondo di fantasia con la protagonista, inviata nella lontana isola di Moonbury per rappresentare l'associazione. Quando il treno giunge in stazione, incontriamo il sindaco, la moglie e gli altri abitanti del luogo, tutti riuniti nel pub locale per darci il benvenuto. Non tutti sono felici del nostro arrivo: emerge subito uno dei temi che ci seguiranno per il corso dell'intera avventura - completabile in una ventina di ore - ossia l'esigenza di guadagnare la fiducia e il rispetto dei cittadini dell'isola. Sì, perché ci sono dei segreti oscuri nel passato operato della Medical Association a Moonbury.

Contrariamente ai minigiochi di diagnosi, il simil-Tetris mirato a "costruire" le pozioni può dirsi davvero ben riuscito, divertente e stimolante. Bisogna utilizzare gli ingredienti - erbe, funghi, ma anche sassi e pelli di orso - tenendo conto della forma loro assegnata ai fini della composizione degli intrugli, rispettando un massimo di elementi utilizzabili e facendo attenzione a coprire esattamente i contorni della pozione in questione. Un gioco di incastri, dunque, che nella sua semplicità riesce però a coinvolgere il giocatore, soprattutto nel caso delle pozioni più avanzate. Una volta terminato il lavoro, si può tornare nella clinica per applicare la cura adatta al paziente.

Il primo passo nell'approccio al paziente è la diagnosi: in base a quanto dichiarato dal malato, ci concentriamo sull'esame di una parte del corpo dolorante per scoprire cosa c'è che non va. Il tutto si svolge tramite minigiochi davvero molto semplici, come premere i pulsanti a tempo, oppure ripetere una determinata sequenza di tasti. Ecco, un primo neo di Potion Permit sta proprio qui: i minigiochi risultano presto ripetitivi e banali, non in grado di proporre un seppur minimo grado di sfida, ed è un vero peccato. Una volta terminata questa fase, la farmacista riuscirà a individuare una cura, e a questo punto entra in gioco il nostro fido calderone.

Dicevamo che l'arte farmacologica è centrale in Potion Permit: tutto ruota intorno allo studio di nuove ricette e al reperimento degli ingredienti negli ecosistemi dell'isola, per poi applicare le nostre conoscenze alla diagnosi dei pazienti e, infine, alla loro cura. Si viene introdotti a queste meccaniche - cuore pulsante del gameplay - tramite Rue, malata da mesi, che non ha beneficiato delle cure proposte dallo stregone Matheo, ostile a tutto ciò che è vagamente attinente al mondo della scienza.

È un peccato, perché il gameplay loop di Potion Permit è efficace e piacevole, capace di generare una spirale di piacevoli attività, inframmezzate da gradevoli interazioni con gli abitanti di Moonbury, che ci ha ricordato da vicino Stardew Valley. Come accennato, però, Stardew Valley traeva linfa e vivacità da elementi fantasy e soprannaturali, mentre Potion Permit resta, alla lunga, troppo prosaico e ancorato a necessità pressanti e concrete - cerca il gelsomino, spacca legna, uccidi l'orso - per spiccare il volo.

Inoltre, le sessioni di raccolta dei materiali si trasformano presto in una vera e propria fatica, complice la richiesta di immense quantità di denaro, legna e rocce per potenziare i propri attrezzi e per scoprire nuove aree del mondo di gioco. Tra i tre il più semplice da guadagnare è senz'altro il denaro: basta dedicarsi a semplici minigiochi (molto ripetitivi, come quelli di diagnosi) per dare una mano all'ufficio postale, in chiesa oppure nella stazione di polizia ed essere ricompensati giornalmente per il nostro "duro" lavoro. Quanto a legna e rocce, dovremo abbattere un'infinità di alberi e dare martellate a destra e manca, e un senso di forte ripetitività sarà inevitabile.

Vi è una coincidenza (funzionale, certo, ma sulle prime un po' curiosa) tra gli strumenti di raccolta e quelli offensivi: martello, falcetto e ascia vanno utilizzati a seconda delle situazioni per spaccare rocce, tagliare steli di basilico e trarre legna dagli alberi, ma sono anche strumenti di morte per le povere bestie che troveremo sul nostro cammino. Diciamo "povere" perché l'IA dei nemici non è certo delle più brillanti, e l'economicità delle cure a nostra disposizione - cibi acquistabili presso il pub locale - unita a livelli spesso bassi di HP degli avversari li renderà carne da cannone da sterminare senza pietà. In un videogioco che parla di valori come il rispetto della natura e guarda con preoccupazione al suo sfruttamento sregolato da parte dell'uomo, ammazzare senza pietà centinaia di animali selvatici con lo stesso falcetto con cui raccogliamo le erbe selvatiche ingenera nel giocatore, alla lunga, un certo senso di perplessità.

Si fa presto a pensare che Potion Permit sia tutto qui: diagnosi, elaborazione della pozione adatta, cura del paziente. Non è così: come avviene anche in Stardew Valley - seppur con una spinta più immaginifica e dai forti risvolti fantasy - anche nel titolo firmato da MassHive Media sono presenti sessioni di esplorazione e combattimento, finalizzate al reperimento di risorse e materiali sempre nuovi per le nostre pozioni.

Gioia di vivere in pixel art

La direzione artistica di Potion Permit riserva qualche sorpresa

E dire che la direzione artistica ce la mette proprio tutta per trasmettere un senso di bellezza: dal lavoro di MassHive Media traspare una profonda conoscenza della pixel art e uno spiccato talento per costruire un mondo coerente da un punto di vista artistico. In questo senso, le scelte di design di Potion Permit ci hanno ricordato Eastward, altro titolo di produzione orientale, tra i più brillanti dello scorso anno sotto il profilo estetico.

Dal punto di vista tecnico, non abbiamo avuto alcun problema con la configurazione di prova: Potion Permit non è esigente e i requisiti minimi di sistema sono piuttosto accomodanti. Nel periodo precedente all'uscita del gioco, il team ha rilasciato diversi aggiornamenti a correzione di alcuni bug di cui non abbiamo avuto esperienza diretta. Abbiamo apprezzato il sound design, capace di fare da piacevole contrappunto all'avventura, con alcuni temi orecchiabili (e fischiettabili nel tempo libero!). Consigliamo, se possibile, di usare le cuffie per un effetto avvolgente; peccato per alcune brusche transizioni negli effetti sonori in alcune scene d'intermezzo e situazioni di gioco.

Potion Permit non è localizzato in italiano

Infine, vi ricordiamo che Potion Permit non è al momento munito di una traduzione in lingua italiana: per apprezzare al meglio i particolari della storia, leggere le interessanti descrizioni di pozioni, ingredienti e abitanti di Moonbury - sbloccabili guadagnando la loro fiducia e svolgendo missioni per loro - sarà necessario avere una buona conoscenza della lingua inglese.