League of Legends: Wild Rift, le novità della patch 3.4 spiegate

Un nuovo aggiornamento per Wild Rift è disponibile e porta con sé nuovi campioni, una nuova modalità 1v1 e l'introduzione di nuovi oggetti per i personaggi di supporto. Analizziamo insieme tutte le novità della patch 3.4 di League of Legends: Wild Rift e il loro impatto sulla versione per mobile del MOBA più giocato al mondo.

Chi sono i 4 nuovi eroi che arrivano nella landa

Gwen in League of Legends: Wild Rift

Gwen, Yone, Vex e Warwick sono i nuovi campioni che verranno resi disponibili all'interno di League of Legends Wild Rift nel corso delle prossime settimane. Non si tratta di personaggi nuovi di zecca, ma di trasposizioni per il titolo mobile di personaggi già disponibili sulla versione per PC. Indispensabili per rinnovare il meta, questi nuovi eroi usciranno scaglionati: Gwen è già disponibile, Yone uscirà il 22 settembre, Vex sarà disponibile il 27 ottobre mentre potrete usare Warwick solo dopo il 4 novembre. Anche se conoscete già questi campioni è sempre utile ripassare le loro abilità così da capire come influenzeranno il gameplay di Wild Rift.

Gwen è una campionessa che dà il meglio in solitario. Può occuparsi di un'intera corsia grazie al suo potere curativo, che può usare su sé stessa, e ha dei potenti attacchi a corto raggio. È armata di un gigantesco paio di forbici che può azionare molto rapidamente: fanno molto danno quindi anche i personaggi con più salute non sono al sicuro contro di lei. In più ha un'abilità che crea una zona sulla mappa che la rende immune agli attacchi provenienti dall'esterno: questo la rende ottima per duellare in solitario contro altri eroi.

Yone è il fratello di un altro personaggio dell'universo di League of Legends: Yasuo. Le sue abilità sono simili a quelle del fratello con alcune differenze chiave. Il suo attacco primario, per esempio, se va a segno per tre volte in rapida successione genera un tornado che lo spinge in avanti e colpisce i suoi avversari. Più nemici danneggia, maggiore sarà lo scudo che riceverà grazie alla sua abilità secondaria. Con la sua ultimate, invece, Yasuo infligge un potente attacco ad area che lancia in aria i nemici e infligge molti danni.

Vex è una maga da distanza perfetta per la corsia centrale. Non viene molto giocata attualmente perché le sue abilità non sono tra le più forti disponibili. Anche la sua ultimate è legata a un colpo preciso da effettuare a distanza per avere la possibilità di teletrasportarsi vicino ai nemici e infliggere danno. Warwick è un personaggio per chi ama i combattimenti ravvicinati. I suoi artigli sono affilati e la sua velocità di movimento viene potenziata se sta inseguendo un avversario con poca vita. È un eroe molto mobile e con tanta vita, l'ideale per sostenere combattimenti prolungati e finire i sopravvissuti che provano a fuggire.