Demon's Souls 2 immaginato da un trailer fanmade in Unreal Engine 5

Demon's Souls 2 non è stato annunciato ufficialmente, ma tantissimi appassionati vorrebbero vederlo ed Enfant Terrible ha provato a immaginare come potrebbe essere il gioco in Unreal Engine 5 con uno spettacolare trailer fanmade.

Dopo le creazioni analoghe dedicate a Dino Crisis, The Witcher 4 e Resident Evil, possiamo osservare anche qui una realizzazione molto curata, in particolare durante alcune sequenze del video.

Il "vulcano" e la cattedrale dei primi secondi sono davvero evocativi, e allo stesso modo colpisce il mostro che si trova all'interno dello scenario, mentre il trailer mostra una carrellata che alterna interni ed esterni con pochi momenti di incertezza.

Come abbiamo avuto modo di scrivere tempo fa, quella messa a punto per Demon's Souls è la formula per un remake perfetto, e sarebbe davvero interessante scoprire cosa potrebbe fare FromSoftware in collaborazione con Bluepoint Games per un eventuale sequel.