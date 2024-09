Valve blocca subito il sito che traccia i dati di Deadlock, ma l'amministratore non si arrende

Il nuovo hero shooter di Valve, Deadlock, è già un successo enorme, con tantissimi giocatori che si lanciano continuamente all'interno dei match. Il clamore suscitato dall'FPS ha ovviamente spinto alla creazione di contenuti dedicati ad esso, compreso un sito che si occupa di tracciare una serie di dati.

Parliamo di Tracklock, che segnalava elementi come il numero di vittorie, quanto volte un eroe era stato usato e non solo. In breve, era un modo per tenere traccia di alcuni dati di Deadlock e usare tali informazioni per creare strategie e scegliere gli eroi più efficaci.

Usiamo il passato perché Tracklock è stato rapidamente bloccato da Valve, come segnalato dal suo amministratore tramite Discord.