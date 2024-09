Warhammer 40.000: Space Marine 2 parte benissimo su Steam, ma non mancano i problemi ai server

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ottenuto ottimi risultati al lancio, con un picco di 134.302 poco dopo la pubblicazione su Steam. Considerando che si tratta unicamente degli utenti che hanno optato per le edizioni speciali con Accesso Anticipato incluso e che tutti gli altri arriveranno solo dal 9 settembre, si tratta di numeri notevoli.

Peccato però che per alcuni giocatori le cose non sia andate benissimo. Alcuni giocatori hanno segnalato di avere problemi di connessione al server e hanno condiviso il proprio malcontento in rete, ad esempio tramite i social media come Twitter, rivolgendosi direttamente ai profili ufficiali del videogioco.