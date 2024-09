NBA 2K25, il titolo cestistico è in sconto su Instant Gaming

Se siete appassionati di basket, l'ultima offerta di Instant Gaming potrebbe decisamente fare al caso vostro: parliamo infatti di NBA 2K25 con uno sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato, facendovi così risparmiare circa 10 euro. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo. NBA 2K25 è disponibile in offerta su Instant Gaming a 60,99 euro (49,99 euro + IVA), contro i 70 euro del prezzo di listino. Vi ricordiamo che si tratta della versione Steam del gioco, motivo per il quale vi raccomandiamo di scaricare preventivamente l'apposito client per il corretto avvio del titolo.