NBA 2K25 per PC è disponibile a prezzo scontato su Instant Gaming

NBA 2K25 è ora in sconto su Instant Gaming al prezzo di 39.99€, rispetto al prezzo originale di 70€. Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 48.79€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. NBA 2K25 porta l'esperienza di gioco a un livello successivo con ProPLAY, una tecnologia di motion capture che riproduce fedelmente i movimenti dei giocatori dell'NBA in un contesto virtuale. Gioca nei panni delle tue star preferite e vivi momenti leggendari con un realismo che non ha precedenti nel mondo del gaming sportivo.