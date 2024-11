Pizza Hut trasforma PS5 in una pratica console scalda pizza con un accessorio gratuito

PS5 Pro? Macché, la vera rivoluzione in casa PlayStation è un pratico accessorio ideato da Pizza Hut per tenere al caldo la pizza durante le vostre sessioni di gioco sfruttando il calore generato da PS5 mentre è in funzione.

Nello specifico stiamo parlando di PIZZAWRMR, un prodotto annunciato dai social di Pizza Hut Canada nei giorni scorsi. Sulle prime sembrava uno scherzo bello e buono, un po' come la console di KFC con scalda pollo incorporato, ma in realtà si tratta di un accessorio reale, apparentemente funzionante e gratuito, visto che potrete realizzarlo con una stampante 3D.