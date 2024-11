Le cuffie Nothing Ear (a) sono in vendita con un ottimo sconto su Amazon Italia

Le Nothing Ear (a) in colorazione gialla sono disponibili su Amazon Italia a un prezzo scontato di 69,00 € rispetto al prezzo di listino di 96,90 €, con uno sconto del 29%. Puoi trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Vendute e spedite da Amazon, queste cuffie includono reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 e spedizione rapida, offrendo un acquisto sicuro e pratico.

Integrazione con l'ecosistema Nothing

Le Nothing Ear (a) sono dotate di un potente sistema di cancellazione attiva del rumore adattiva, capace di ridurre fino a 45 dB di rumore ambientale. Grazie a questa funzione intelligente, le cuffie analizzano il livello di rumore circostante e regolano automaticamente la cancellazione per un'esperienza d'ascolto priva di distrazioni. Il driver da 11 mm garantisce bassi profondi e un suono chiaro e intenso, perfetto per chi cerca una qualità audio elevata.

Le specifiche delle cuffie Nothing Ear (a).

Dotate di certificazione Hi-Res e compatibili con il codec LDAC, le Nothing Ear (a) supportano una riproduzione audio fino a 990 kbps, con una qualità che sfrutta al meglio la connettività Bluetooth. Inoltre, queste cuffie offrono l'integrazione esclusiva con ChatGPT, disponibile sui telefoni Nothing, permettendo un'interazione vocale avanzata e personalizzata tramite l'app Nothing X. Trovate tutti i dettagli sugli auricolari nella nostra recensione.