Videogiochi in Germania: 11 miliardi di dollari di ricavi nel 2021

Un nuovo report della German Games Industry Association afferma che la spesa dei giocatori in Germania ha raggiunto quota 11 miliardi di dollari nel 2021, con una crescita del 17% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, stando ai dati raccolti da GfK e data.ai apprendiamo che la vendita di videogiochi, hardware, servizi online ha generato complessivamente 6 miliardi di dollari, con ricavi aumentati del 19% su base annuale. Nello specifico i ricavi hardware sono stati di 4 miliardi di dollari con una crescita del 18% rispetto al 2020, un dato particolarmente interessante se consideriamo la scarsa reperibilità di Xbox Series X e PS5 a causa della crisi dei semiconduttori.

Riguardo gli accessori, quelli per PC hanno registrato ricavi pari a 1,6 miliardi di dollari, con una crescita del 22% dei ricavi rispetto al 2020, mentre quelli per console hanno totalizzato 332 milioni di dollari, l'11% in più.

Un altro dato interessante è che la spesa per i servizi di giochi online (abbonamenti, microtransazioni, ecc.) è aumentata del 4% in Germania nel 2021 per un totale di 783 milioni di dollari.