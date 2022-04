Big Brain Academy: Sfida tra Menti, vendite superiori a GTA Trilogy in Europa

Big Brain Academy: Sfida tra Menti si è trasformato in una vera e propria sleeper hit per Nintendo, tanto che dalla sua uscita ha totalizzato vendite superiori a GTA Trilogy in Europa.

Disponibile dallo scorso dicembre, Big Brain Academy: Sfida tra Menti è presente nelle rilevazioni di mercato solo per quanto concerne la versione retail, visto che i dati del digitale non vengono diffusi dalla casa giapponese.

"Big Brain Academy: Sfida tra Menti sta dimostrando di essere una piccola sleeper hit per Nintendo", ha scritto Christopher Dring di GamesIndustry. "Ha venduto bene in Europa fin dal lancio, e anche senza i dati del digitale ha totalizzato numeri superiori a GTA Trilogy e Forza Horizon 5."

Un risultato importante ma non del tutto inaspettato per il gioco, che punta su di un'utenza casual come da tradizione per determinate produzioni targate Nintendo, ma non in maniera banale bensì offrendo un'esperienza valida e interessante.

