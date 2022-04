Kingdom Hearts 4 è stato scelto da Nomura al posto di un gioco su Verum Rex con Yozora

Durante l'evento dedicato al ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura ha dichiarato che inizialmente era indeciso se realizzare Kingdom Hearts 4 con protagonista nuovamente Sora o un progetto legato al mondo di Verum Rex visto nel terzo capitolo della serie.

Come probabilmente saprete, ieri è stato annunciato Kingdom Hearts 4 con un gameplay trailer, nuovo capitolo ambientato a Quadratum, un universo alternativo ispirato al mondo reale dove il nostro protagonista è rimasto intrappolato suo malgrado.

Nel corso dell'evento per il ventesimo anniversario delle avventure di Sora, Pippo e Paperino, Nomura ha spiegato che inizialmente era indeciso tra due progetti differenti, uno dei quali era un gioco basato sul mondo di Verum Rex e dunque probabilmente con protagonista Yozora, personaggio che per certi versi ricorda il Noctis di Final Fantasy Versus-XIII.

Kingdom Hearts 3, un'immagine di Yozora

Successivamente il game director si è reso conto che era impossibile lavorare su entrambi i giochi contemporaneamente e alla fine ha optato per realizzare il Kingdom Hearts 4 che abbiamo visto in azione ieri, spinto dalla volontà di accontentare i fan, desiderosi di conoscere il destino di Sora dopo gli eventi del terzo capitolo.

Detto questo, Nomura potrebbe decidere di ripescare l'idea di un gioco su Verum Rex in futuro o magari Yozora in qualche modo apparirà in Kingdom Hearts 4. Per saperlo non ci resta che attendere.

Rimanendo in tema, a quanto pare nel trailer di Kingdom Hearts 4 si intravede un AT-ST di Star Wars.