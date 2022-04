Famitsu: Final Fantasy 16 resta il gioco più atteso, Xenoblade Chronicles 3 terzo

Famitsu ha pubblicato l'ormai tradizionale classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori, che vede ancora in testa Final Fantasy 16 ma con un terzo posto non banale appena conquistato da Xenoblade Chronicles 3.

[PS5] Final Fantasy XVI - 647 voti [NSW] Bayonetta 3 - 535 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 488 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 482 voti [NSW] Splatoon 3 - 447 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 435 voti [NSW] Live A Live - 350 voti [PS5] Pragmata - 251 voti [NSW] Ushiro - 239 voti [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 233 voti

Annunciato a febbraio, Xenoblade Chronicles 3 era sesto e ha dunque scalato diverse posizioni, superando la concorrenza di titoli come Splatoon 3 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Come si può vedere, resiste al secondo posto della classifica Bayonetta 3, in uscita su Nintendo Switch nel corso di quest'anno dopo un'attesa davvero lunga rispetto al primo reveal ufficiale.

Rispetto alla top 10 della settimana scorsa, ad ogni modo, la maggior parte dei giochi ha perso voti e non è escluso che la situazione possa cambiare nei prossimi giorni, specie in presenza di nuovi annunci.