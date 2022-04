LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, video confronta il gioco con i film originali

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube che confronta le sequenze di Star Wars: La Saga degli Skywalker con quelle originali dei film della trilogia originale, dunque da Una Nuova Speranza al Ritorno dello Jedi.

Il filmato è particolarmente interessante e mostra come il gioco di TT Games alterna sequenze riprodotte fedelmente con i mattoncini a quelle in cui viene aggiunta la classica vena ironica che contraddistingue i giochi LEGO ad altre ancora dove gli sviluppatori hanno apportato alcune modifiche, talvolta in funzione del gameplay, ma in altri casi no.

Ad esempio, la scena in cui Dart Fener usa la forza per strangolare un sottoposto è stata fortemente rimaneggiata, con il celebre villain che in Star Wars: La Saga degli Skywalker si limita ad afferrare il malcapitato per le gambe per farlo capovolgere a testa in giù a mezz'aria. Forse TT Games ha ritenuto che una scena con uno strangolamento fosse un contenuto poco adatto ai giocatori più piccoli, il target principale del gioco.

Vi ricordiamo che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è disponibile nei negozi per PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione, mentre se invece avete già acquistato il gioco, ecco i codici per sbloccare personaggi e navi bonus.