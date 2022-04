Super Nintendo compie 30 anni in Europa, qual è stato il vostro gioco preferito?

Super Nintendo compie oggi 30 anni in Europa, avendo fatto il proprio debutto qui da noi l'11 aprile del 1992. Un'occasione che la pagina Twitter di Nintendo Italia non si è lasciata sfuggire per chiedere agli utenti quale sia stato il loro gioco preferito.

Ci sembra giusto rilanciare la domanda, vista la sconfinata libreria di titoli pubblicati su SNES durante il suo lungo ciclo vitale: la console ha smesso di essere prodotta solo nel 2003, totalizzando fino a quel momento 49,1 milioni di unità vendute.

È stata sicuramente una piattaforma (economica!) di riferimento per i picchiaduro a incontri, genere sdoganato presso il grande pubblico con enorme successo da Street Fighter 2, non a caso lanciato a pochi mesi dal debutto del Super Nintendo.

Rientrano chiaramente nella lista anche nomi come Super Mario World, Donkey Kong Country, F-Zero, Star Fox, The Legend of Zelda: A Link to the Past e tanti altri ancora.

Dunque, qual è stato il vostro gioco preferito per Super Nintendo?