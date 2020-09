Vodafone Happy Friday: premi e regali del 18 settembre 2020

Oggi 18 settembre 2020 torna il solito appuntamento del venerdì con il Vodafone Happy Friday: è il programma fedeltà dell'operatore rosso, che offre premi e regali ai clienti più affezionati. Vediamo allora quelli di oggi, perché potrebbe esserci qualcosa di molto interessante anche per voi.

Il Vodafone Happy Friday del 18 settembre 2020, tanto per cominciare, propone un codice sconto di 10 euro su una spesa minima di 60 euro presso Leroy Merlin, sia sul sito web ufficiale che nei negozi fisici. Non potrete usarlo, però, per acquistare carte regalo, servizi, combustibili e cavi elettrici.

Il codice di Leroy Merlin potrà essere ottenuto entro le 23:59 di oggi 18 settembre 2020, ed attivato entro il 27 settembre 2020, infine andrà utilizzato entro l'8 ottobre 2020: tenete bene a mente queste date.

I clienti del Vodafone Happy Friday iscritti anche al servizio Vodafone Happy Black otterranno anche uno sconto di 20 euro su una spesa minima di 79 euro nei negozi Desigual (anche online), valido però solo per gli acquisti della nuova collezione. Il codice andrà usato entro il 2 ottobre 2020.

