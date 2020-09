Il Cortocircuito torna alle 15: si parlerà di PS5, Sony ha già vinto la console war?

Puntata ricca di ospiti e contenuti quella del Cortocircuito di oggi. Saremo rigorosamente in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle 15. Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino saranno in compagnia di Sabaku e ilGattosulTubo e parleranno, ovviamente, di PS5 e di tutto quello che è emerso in questi giorni. Con una domanda che ci ronza per la testa: Sony ha già vinto la console war?

Quindi, per riepilogare, gli argomenti di oggi saranno:

Tutto su PS5

Sony ha già vinto la console war?

Parleremo del prezzo, della data, degli sbagli di comunicazione, dello showcase di PS5, dei preorder e di ogni altra cosa verrà in mente ai nostri tre frontman, ma anche che scaturirà dalle vostre domande e dai vostri interventi ai piedi di questa notizia, nulla chat di Twitch o sul nostro canale di Telegram.

Gli ospiti di oggi sono Michele "Sabaku" Poggi e Marco "ilGattosultubo" Gattuso, che si alterneranno per commentare gli annunci e i reveal con il loro stile unico e apprezzatissimo. Con loro parleremo anche dei giochi annunnciati, del loro prezzo e della line-up di lancio delle console.

Come vi dicevamo sopra, potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete centinaia di altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni vocali: date il vostro meglio!

Ci vediamo più tardi.