God of War 2 PS5: il doppiatore di Kratos è pronto a tornare col suo celebre "boy"

Il doppiatore di Kratos Christopher Judge, attraverso Twitter, ci fa sapere che è pronto a tornare in God of War 2 per PS5. E per entrare nel personaggio ha sfoggiato il suo celebre "boy".

God of War 2 è stato il più classico "one more thing". Presentato al termine dello showcase di PS5, il nuovo capitolo delle avventure di Kratos si è mostrato semplicemente con un logo e un periodo di uscita, ma tutto questo è bastato per far salire l'hype alle stelle.

Nel nostro speciale di God of War 2 proviamo ad analizzare tutti i segreti del teaser e le nostre speranze per questo atteso ritorno. Quello che sappiamo oggi è che Kratos e Atreus si troveranno a dover affrontare il Ragnarok, ovvero lo scontro finale tra le forze della luce e quelle delle tenebre. Una battaglia devastante, dalle cui ceneri nascerà un mondo migliore.

Christopher Judge, in seguito all'annuncio, ha pubblicato due video. Nel primo lo sentiamo pronunciare il celebre "Boy", una parola che ha caratterizzato tutto il gioco del 2018 ed è diventata immediatamente iconica. Nel secondo lo vediamo inquadrare una action figure di Kratos, le parole "black lives matter" e poi il suo volto sorridente.

Anche voi siete altrettanto felici per questo annuncio?