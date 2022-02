Voice of Cards: The Forsaken Maiden, trailer d’annuncio e data di uscita per PS4, PC e Switch

Square Enix ha annunciato ufficialmente Voice of Cards: The Forsaken Maiden per PS4, PC e Nintendo Switch, il secondo gioco della serie Voice of Cards dopo The Isle Dragon Roars uscito nell'ottobre del 2021. Nel player qui sopra potrete ammirare il trailer d'annuncio.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden sarà disponibile a partire dal 17 febbraio 2022, ovvero tra pochissimi giorni, e anche stavolta vede il contributo di Yoko Taro (serie NieR, serie Drakengard), il direttore musicale Keiichi Okabe (Drakengard 3, serie NieR) e il designer dei personaggi Kimihiko Fujisaka (serie Drakengard).

Dai primi dettagli ufficiali apprendiamo che non si tratta di un sequel diretto di The Isle Dragon Roars e che entrambe le storie possono essere vissute come esperienze separate. Voice of Cards: The Forsaken Maiden è ambientato su un arcipelago remoto, protetto per generazione da delle sacerdotesse, ma ora sull'orlo della distruzione.

Il giovane eroe di questa storia giura di salvare gli isolani e salpa per il mare insieme a Laty, una ragazza che non è riuscita a diventare una sacerdotessa. Come il predecessore, anche The Forsaken Maiden è un GDR di stampo orientale mescolato a un board game, con tutti gli elementi di gioco presentati attraverso le carte.

Come accennato in apertura, Voice of Card: The Forsaken Maiden sarà disponibile da giovedì 17 febbraio 2022 per PS4, Nintendo Switch e PC via Steam.

Sarà anche possibile acquistare un pacchetto basato sugli altri lavori di Yoko Taro, che include il gioco Voice of Cards: The Forsaken Maiden e vari DLC che sbloccano dei contenuti di gioco (alcuni ottenibili anche giocando), come:

Abiti delle bambole: un design aggiuntivo per gli abiti di Nel, Jeri e Ardimé.

Emblema YoRHa: sostituisce il dorso delle carte con un motivo ispirato ai soldati YoRHa.

Pedina di 2B: sostituisce la pedina da terraferma del giocatore con una ispirata a 2B.

Arena Città Clone: sostituisce l'arena e lo scrigno delle gemme con un motivo ispirato alla Città Clone.

Arena Biomacchine: sostituisce il tavolo da gioco con un motivo ispirato alle biomacchine. Jukebox della resistenza: sostituisce la musica di sottofondo con una ispirata agli androidi che hanno combattuto per salvare l'umanità.

Collezione pixel: scambia tutte le illustrazioni di mostri e personaggi con delle versioni pixel.

I fan che prenotano Voice of Cards: The Forsaken Maiden su Nintendo Switch o Steam riceveranno il DLC "Motivo balena fortunata", che sblocca un design delle carte con un motivo ispirato a una balena leggendaria che porta fortuna a chi la vede, e il DLC "Tavolo marittimo", che sblocca un design del tavolo da gioco con un motivo ispirato all'oceano.